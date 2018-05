Vluchteling weer massaal naar Griekenland

’s Nachts brengen velen de nacht door in parken of op straat, omdat de kampen vol zitten of ze niet weten hoe ze er moeten komen. Het is kinderspel om in contact te komen met smokkelaars die een illegale doorreis naar West-Europa beloven. Maar wie in de officiële procedure zit, mag binnen Griekenland gaan en staan waar hij wil. Terug naar Turkije hoeven ze ook niet. De deal die de EU met dat land sloot in 2016, geldt uitdrukkelijk alleen voor de eilanden. Wie op bijvoorbeeld Lesbos of Samos aankomt, moet daar blijven tot het eind van zijn procedure. Dit om te voorkomen dat vluchtelingen op eigen houtje doorreizen naar West-Europa.



Voor Ali Safia (26), student economie die met zeven familieleden gevlucht is uit de Irakese stad Mosul, was de keuze snel gemaakt toen hij hoorde van de verschillen. ,,De eilanden zijn gevangenissen. En de reis over zee is gevaarlijk. Dus ik ben op zoek gegaan naar iemand die ons via de rivier over wilde zetten.” Andere mogelijke redenen die verschillende autoriteiten noemen voor de groeiende populariteit van de landrotten zijn de lage stand van de Evros en de oplopende spanningen tussen Griekenland en Turkije, maar niemand die het precies weet. Wat Safia wel weet, is dat hij niet wil blijven. ,,Ik vind Griekenland oke, maar er is geen economie. Hoe kunnen we hier een toekomst opbouwen?”



De Griekse regering stationeert 120 extra grenswachten in de regio. Daarnaast is ze in overleg met onder meer de UNHCR over extra opvangcapaciteit.