Vliegtuig verliest onderdelen boven woonwijken bij Denver

Drie gewonden door bombrief in Duits kantoor van supermarkt Lidl

17 februari Op het kantoor van supermarktketen Lidl in het Zuid-Duitse Neckarsulm is woensdagmiddag een bombrief geëxplodeerd. Volgens Lidl ontplofte de brief bij het openen. Drie medewerkers zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar.