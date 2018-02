Vliegtuig met 66 mensen aan boord neergestort in Iran

Geen overlevendenIn Iran is een vliegtuig neergestort met 66 mensen aan boord. Het gaat om een toestel van Iran Aseman Airlines, dat op weg was van Teheran naar Yasuj. Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij heeft niemand de crash overleefd.

Het vliegtuig vertrok rond 5.00 uur 's ochtends (plaatselijke tijd) voor een twee uur durende vlucht. Ongeveer twintig minuten na het opstijgen verdween het vliegtuig van de radar. Het vliegtuig stortte neer in de stad Semirom, ongeveer 480 kilometer van hoofdstad Teheran in het zuidwesten van het land. Volgens getuigen probeerde de piloot nog een noodlanding te maken.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de crash, maar mogelijk speelde de sneeuwstorm die de regio trof een rol. Het vliegtuig had 60 passagiers, waaronder één kind, en zes bemanningsleden aan boord. De crew bestond uit twee beveiligers, twee stewardessen, de piloot en een co-piloot. Het zou gaan om een ATR-72 van Frans-Italiaanse makelij, die wordt gebruikt voor regionale korteafstandsvluchten.

Hoogste bergreus

Reddingsteams zoeken door naar mogelijke overlevenden. De plek van de crash is voor ambulances niet te bereiken omdat het om een afgelegen locatie gaat in het Zagrosgebergte, Irans grootste bergketen. Het toestel zou neergestort zijn op Mount Dena, een van de hoogste bergreuzen van het land (4409 meter hoog). Er is een reddingshelikopter naartoe gestuurd, maar die kan niet landen door de mist.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland volgt de situatie op de voet. Het is nog niet duidelijk of er Nederlanders aan boord zaten. ,,Het aantal ongelukken op binnenlandse vluchten in Iran is hoog. Dat komt door de ouderdom en de onderhoudsstaat van de toestellen", aldus het ministerie.

Zwarte lijst

Vliegmaatschappij Aseman Airlines staat op de zwarte lijst voor onveilige luchtvaartmaatschappijen van de Europese Commissie. Veel vliegtuigen zijn al meer dan 40 jaar oud. Het vliegtuig dat vanmorgen naar beneden is gestort was ongeveer 20 jaar oud en had in de loop van de jaren een aantal technische storingen opgelopen, zo wordt gemeld.



In Iran deden zich de voorbije jaren al verschillende zware vliegtuigongevallen voor als gevolg van de slechte staat waarin de toestellen zich vaak bevinden. In augustus 2014 kwamen op de luchthaven Mehrabad bij de crash van een Antonov 140 van de Iraanse maatschappij Sepahan Airline 37 mensen om het leven. In januari 2011 stierven 77 mensen nadat een passagiersvliegtuig bij een noodlanding tijdens een sneeuwstorm in het noordwesten van Iran in stukken brak. Een jaar eerder, in mei 2010, stortte ook al een toestel neer, met 168 inzittenden aan boord.

Vorige week stortte een passagiersvliegtuig van de Russische maatschappij Saratov Airlines neer. Ook dat gebeurde kort na het opstijgen van de luchthaven van Domodedovo nabij Moskou. Daarbij kwamen alle 71 inzittenden om het leven.