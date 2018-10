Vliegtuig met 189 inzittenden neergestort in Javazee

Over de toestand van de inzittenden is nog niks bekend. Het toestel was onderweg naar het eiland Bangka, vlakbij Sumatra, een populaire toeristische bestemming. De autoriteiten meldden in eerste instantie dat 188 mensen aan boord zaten.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of er Nederlanders aan boord waren van het passagiersvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Lion Air dat in de Javazee is neergestort. Het ministerie laat weten dat het de situatie op de voet volgt.