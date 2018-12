Vliegtuig keert om in VS na ontdekking menselijk hart aan boord

De gezagsdrager legde uit dat het orgaan in het vrachtruim van het vliegtuig was blijven liggen na een vlucht van Sacramento naar Seattle. Het hart was bestemd voor een lokaal ziekenhuis. Het is onduidelijk of iemands leven hierdoor in gevaar is gekomen. Andrew Gottschalk, dokter van beroep, was aan boord van de bewuste vlucht en deed zijn verhaal aan The Seattle Times . Hij herinnerde zich hoe geschokt zijn medepassagiers reageerden op het nieuws dat door de intercom schalde. Ze waren verbijsterd dat een menselijk hart werd vervoerd met een commerciële vlucht. Maar na de eerste schok toonde iedereen begrip voor de situatie, volgens de getuige omdat men ‘graag een leven wilde redden’. ,,Reizigers met een internetverbinding begonnen uit te pluizen hoe snel een hart getransplanteerd moet worden na donatie”, vertelde de dokter. ,,Daarvoor hebben artsen meerdere uren de tijd.”

Enkele uren de tijd

Na een vlucht van drie uur landde het vliegtuig uiteindelijk in Seattle. Het hart werd van boord gehaald en zo snel mogelijk bezorgd. Het is niet duidelijk waar, want geen van de ziekenhuizen in de regio zei iets met de zaak te maken te hebben. Welke plannen er waren met het orgaan en of het hart uiteindelijk nog tijdig ter plaatse was, is niet duidelijk.



Dan Landson, woordvoerder van Southwest Airlines, bevestigde dat het bedrijf de beslissing had genomen terug te keren omdat het ‘absoluut noodzakelijk was om de zending zo snel mogelijk naar zijn bestemming in Seattle te brengen’. ,,Niets is belangrijker voor ons dan de veiligheid van onze klanten en het veilig vervoer van de kostbare lading.”