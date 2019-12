Vliegtraining Saoedische militairen in VS opgeschort na aanslag

Huisarts betastte intieme plekken vrouwelij­ke patiënten voor eigen plezier

10 december Een 50-jarige huisarts uit het plaatsje Romford bij Londen is vandaag door een rechter schuldig bevonden aan in totaal 25 seksuele delicten bij zes vrouwelijke patiënten. Dokter Manish Shah haalde de vrouwen met heftige verhalen over om in- en uitwendige onderzoeken op intieme plekken bij ze te doen terwijl daar geen enkele reden voor was.