Vlak na geslachtsverandering in de cel: grote zorgen om echtgenote van handlanger Joran van der Sloot

In het Spaanse San Sebastián is vorige maand een Pools-Nederlandse vrouw aangehouden die slechts een paar dagen daarvoor een geslachtsveranderende operatie had ondergaan. Het gaat om Lana S., de echtgenote van de voormalige handlanger van Joran van der Sloot. Transgender Netwerk Nederland is zeer bezorgd en probeert via contacten in Spanje ervoor te zorgen dat de vrouw een humane behandeling krijgt in de gevangenis, bevestigt een woordvoerder.

Lana S. en haar echtgenoot Stan P. werden vrijdagnacht 10 juni aangehouden na een onderzoek van Interpol, onthulde deze site twee weken geleden. Volgens de Baskische politie gebeurde de arrestatie op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Opmerkelijk is dat zowel de Nederlandse politie als justitie aangeven niet bij de zaak betrokken te zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan alleen bevestigen dat een ‘Nederlands staatsburger’ in Spanje is opgepakt.

Zeer ingrijpende operatie

Ook de Spaanse politie kan niet zeggen op welke grond het echtpaar precies is aangehouden. Constantia Oomen, een vertrouwenspersoon van het tweetal, is ongerust dat er weinig informatie wordt vrijgegeven. Ze maakt zich in het bijzonder zorgen om Lana. Zij onderging vier dagen voor haar arrestatie een genitale operatie.

Zo'n operatie is voor patiënten een zeer ingrijpende ingreep. Het herstel neemt vaak maanden, zo niet jaren in beslag. Patiënten kunnen vooral in de beginperiode last krijgen van stemmingswisselingen. Ook is er een risico op complicaties, zoals een nabloeding, afstervend weefsel en plasproblemen. Professionele hulp moet daarom altijd beschikbaar blijven, zeggen deskundigen. Pas na een half jaar is het eindresultaat zichtbaar.

Oomen is er niet gerust op. ,,Ik kan mij niet voorstellen door wat voor een hel zij nu moet gaan”, zegt ze. ,,Het lijkt mij verschrikkelijk om na zo’n levensveranderende operatie te worden aangehouden in een ander land. Dit moet ondraaglijk voor haar zijn”, zegt Oomen. ,,Ik hoop dat Lana medische en geestelijke ondersteuning krijgt. Anders vrees ik echt voor haar leven.”

TikTok

Lana en Stan trouwden in 2018 en wonen afwisselend in Valkenburg, Polen en Spanje. Op TikTok groeide Lana uit tot een landelijk fenomeen. Via diverse video’s houdt ze haar volgers in haar moedertaal op de hoogte van haar transitie van man naar vrouw. Het levert haar honderdduizenden views op. Haar laatste video, gepubliceerd in april, is bijna een miljoen keer bekeken. ,,Lana is voor heel veel mensen belangrijk”, zegt Oomen. ,,Maar ze is tegelijkertijd kwetsbaar en fragiel. Zeker op dit moment. Voor mij is het onbegrijpelijk dat zij is aangehouden. Ik denk niet dat er bewijs ligt tegen haar. Stan was de casinokraker, niet zij.”

De reden van de aanhouding, die gepaard ging ‘met veel geschreeuw en gehuil’, is nog altijd niet bekend. Wel is bekend dat Stan P. de afgelopen jaren tonnen zou hebben verdiend met het oplichten en manipuleren van online casino’s. Dat zegt hij zelf in audio-gesprekken die op internet circuleren. Een deel van de weggesluisde inkomsten zou volgens Peruaanse justitie op de rekening van Leidy Figueroa terecht zijn gekomen. Figueroa is de echtgenote van de veroordeelde moordenaar Joran van der Sloot. Het zou gaan om een totaalbedrag van 350.000 euro. P. kwam hiervoor in 2018 in beeld bij justitie in Peru.

Volgens dagblad De Limburger zou hij in Nederland zelfs door de recherche zijn verhoord. Tot een arrestatie heeft dit nooit geleid.

