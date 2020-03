Vlaamse The Voice Kids zendt aflevering uit als eerbetoon aan verongelukte moeder van kandidate Anouk (14)

Ze houdt eigenlijk van ruige bands zoals Slayer en Nirvana. Toch kiest Anouk Kellens uit het Vlaamse Diepenbeek voor een klassieker van The Beatles: 'Let it Be'. Ze hoeft niet lang te zingen om het eerste jurylid van The Voice Kids te overtuigen: zangeres Laura Tesoro drukt op de rode knap. Haar moeder Melanie Taildeman (42) maakt in de coulissen een sprongetje van blijdschap en klapt in haar handen. Terwijl ze nog huilt van trots, drukt ook K3 op de knop. Melanie hoopt hardop dat jurylid Sean Dhondt zijn stoel nog zal omdraaien. Anouk wil het liefst in zijn team. ,,Komaan, Sean." Helaas, Sean drukt niet. Het doel is bereikt: Anouk gaat in het team van Laura Tesoro door naar de volgende ronde. ,,Je hebt mij echt betoverd."