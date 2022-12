Vlaamse evergreen ongekende hit in Oekraïne: ‘Muzikale middelvinger naar Poetin’

Net op de dag dat zanger Hugo Sigal (75) zei dat hij zijn liedje nooit meer zou zingen, kwam het nieuws dat de Vlaamse evergreen in Oekraïne een ongekende hit is.

Goeiemorgen, morgen, goeiedag

Goeiemorgen, goeiemorgen

Blij dat ik je weer vanmorgen zag

Goeiemorgen, goeiemorgen

Goeiedag, iedereen

Dank u wel dat ik er weer bij mag lopen

Zingen, dansen..



Nee, het woord ‘goeiemorgen’ kennen ze In Oekraïne niet, maar wel iets dat er op lijkt. ‘Goei’ betekent zoiets als ‘klotezooi’. Een stevig scheldwoord dus. En wie ermee is begonnen is niet bekend, maar de NOS berichtte afgelopen weekend vanuit Kiev dat Oekraïners hun nood verlichten met eigen versies van het nummer. ,,Dus als het licht uitvalt: goeiemorgen”, legde een vrouw uit aan verslaggever Kysia Hekster. Op TikTok wemelt het van de filmpjes. De Vlaamse omroep VRT spreekt inmiddels van ‘een muzikale middelvinger naar Poetin’.

Goeiemorgen, morgen was de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival in 1971 (winnaar: Sévérine namens Monaco met Un banc, un arbre, une rue). Het werd op die bewuste avond niet door de makers zelf gezongen: de vrouwelijke helft van het duo Nicole en Hugo was namelijk ziek, hun vervangers haalden er de veertiende plaats mee. Een nummer 1-hit is het niet geworden, wel een onlosmakelijk onderdeel van het repertoire op Vlaamse feesten en partijen. En Nicole en Hugo behoren tot het Vlaams erfgoed. Al zo’n 50 jaar.

Dat laatste bleek ook wel toen Nicole een maand geleden overleed. Ze leed al enige tijd aan alzheimer en viel van de trap. Heel Vlaanderen leefde mee met haar uitvaart, voor zover men niet zelf aanwezig was: de sterren waren dat wel. Net afgelopen weekend keek Hugo daar op terug. In een zeldzaam interview in Het Nieuwsblad, en via een dankbrief in Het Laatste Nieuws.

,,Meer dan 50 jaar lang voelden we ons altijd geliefd, maar dat jullie ons zó graag zien, dat wisten we niet”, schreef hij. Duizenden mails, brieven en kaartjes had hij ontvangen. ,,Ik mis ­Nicole zo enorm, dat ik nu aan haar kant van het bed slaap. En ik spuit een beetje van haar parfum op het kussen. Zo voel ik haar dichter bij me.”

Op de vraag of hij ‘Goeiemorgen morgen’ nog zou zingen antwoordde hij fel: ,,Nooit! Ik zou niet ­weten met wie!”

Nicole en Hugo - hij zal altijd van meervoud blijven spreken, onderstreept Sigal in zijn brief, hebben nog niet gereageerd op de opwinding in Oekraïne. De vervangers die het destijds op het songfestival mochten zingen wel. Heel speciaal, liet Lily Castel (85) weten. ,,De dansjes die ik gezien heb zijn heel leuk.”