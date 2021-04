Vlaams gezin in enige groene puntje op de Europese coronakaart: ,,Wij moeten in de winkel niet eens een mondmasker dragen”

Gesloten restaurants, winkelen op afspraak of online onderwijs? In Trøndelag kennen ze dat enkel ‘van horen zeggen’. De Noorse provincie kleurt als enige (!) regio in Europa nog steeds groen op de coronakaart. Het virus lijkt er haast niet te bestaan. ,,Wij hebben zelfs nog nooit een coronapatiënt gehad”, zegt het Vlaamse koppel Jochem Cuypers en Kim Broux, dat er nochtans als huisarts en thuisverpleegster werkt: ,,Sterker, wij moeten hier niet eens een mondmasker dragen.”

Trøndewaar? Weinigen die er ooit al van gehoord zullen hebben. Maar de Noorse provincie Trøndelag in het midden van het land — met Trøndheim als grootste stad — is momenteel de enige groene coronazone van gans Europa. De enige plek dus met een laag risico op besmetting.

,,Wij begrijpen het zelf niet goed, maar toch lijkt corona hier amper te bestaan”, beamen Jochem Cuypers (37) en Kim Broux (40). Samen met hun zonen Tristan (10) en Nanook (8) wonen de geboren in Vlaams Limburg geboren Belgen nu in het dorpje Namsskogan, dat volgens de laatste cijfers 843 inwoners telt.

,,Net zoals heel onze provincie dunbevolkt is. Trøndelag is even groot als Limburg, maar telt beduidend minder inwoners. Dat iedereen hier wijdverspreid woont, werkt ongetwijfeld als een rem op het virus. Hier kan je nog letterlijk úren in de natuur rondwandelen zonder dat je iemand anders tegenkomt. Maar het kunnen niet de enige verklaringen voor onze ‘groene status’ zijn. Want bijvoorbeeld pal door ons dorp en de provincie loopt met de E6 een drukke snelweg die het dichtbevolkte zuiden van Noorwegen met het toeristische noorden verbindt. En ook die passanten stappen onze winkels en benzinestations binnen. Dus zal wel wat geluk meegespeeld hebben, net als de volgzaamheid bij de Noren. Het is niet omdat hier amper corona is dat wij niet voorzichtig zijn. Ook wij wassen onze handen voortdurend, proberen onze sociale contacten te beperken en houden voldoende afstand van elkaar.”

Het is prettig en coronavrij toeven in Noorwegen: "Hier kan je in tegenstelling tot in onze thuisprovincie Limburg wel nog urenlang rondtrekken in de natuur zonder iemand anders tegen te komen."

Zonder mondmasker

Hoewel zeker in Trøndelag intussen alweer véél mag. ,,Het is geen grap”, verzekert Kim. ,,Maar net enkele dagen geleden is hier de afstandsregel van 2 meter teruggebracht tot 1 meter. Terwijl de meeste andere zaken al sinds de zomer van vorig jaar redelijk genormaliseerd verlopen. Horeca en winkels zijn gewoon open. We mogen in principe zelfs binnen in huis vijf mensen ontvangen, hoewel de meeste Noren nog altijd buiten afspreken.”

,,Ook kunnen kinderen probleemloos zelfs indoorsporten beoefenen en elke dag lijfelijk naar school - alleen op de speelplaats worden de verschillende leeftijdsgroepen nog wat uiteen gehouden. Maar voorts doet weinig hier aan corona denken. We hoeven zelfs geen mondmasker te dragen — niet eens in winkels of op scholen — en daar ben ik niet kwaad om. Eén keer heb ik het eens geprobeerd, in een winkelcentrum in een stad, twee uur zuidelijker van hier. Niet omdat het daar verplicht was, maar ook omdat ik er enkele andere shoppers mee zag rondlopen. Het was snel weer uit, zó benauwend voelde zo’n masker aan.”

Zo mogelijk nog straffer is dat ze in hun eigen dorpje Namsskogan de eerste coronapatiënt nog moeten tegenkomen. Hoewel Jochem daar als huisarts en Kim als thuisverpleegster werken. ,,Enkel in een buurgemeente is al eens een handvol besmettingen gesignaleerd, maar toen zijn alle betrokkenen direct in quarantaine geplaatst en was het virus meteen in de kiem gesmoord. Want dat gebeurt hier in Namsskogan dus wél: zodra iemand zich zelfs nog maar verkouden voelt, zal die zich meteen op het virus laten testen om geen verdere verspreiding te veroorzaken. Die zelfdiscipline is echt typisch Noors.”

Of ze daar zelf blij om zijn, blijft de vraag. Maar de twee zonen Tristan (10) en Nanook (8) kunnen in Noorwegen elke dag lijfelijk naar school. "Zelfs de leerkrachten dragen geen mondmasker voor de klas."

Niet-Noren niet welkom

Opgelet: voor u zelf uw koffers begint te pakken om naar Trøndelag te trekken, en er zo van de weidse natuur en het ijsvissen te genieten, niet-Noren zijn helaas niet welkom. ,,Voorlopig blijven de Noorse landsgrenzen voor iedere buitenlandse bezoeker gesloten”, vertellen Jochem en Kim. ,,Maar nu al maken de inwoners hier zich ongerust voor als in juni de grenzen wel weer zouden opengaan. Uit vrees dat toeristen het virus toch zouden binnenbrengen. Vooral bij Duitsers die graag op zalm komen vissen is Namsskogan een populaire bestemming. ‘Het zou jammer zijn dat wij hier het virus al een gans jaar buiten houden en zo’n toerist het dan toch binnenbrengt’, vangen we tegenwoordig wel eens op. Maar ook vorige zomer is het ons met die buitenlandse toeristen gelukt om groen te blijven, dus zal het ons dit keer ook nog wel lukken, zeker?”

Ook al omdat het ook in de rest van Noorwegen momenteel best meevalt: de voorbij week raakten in het ganse land dagelijks gemiddeld 573 mensen besmet, tegen het stevige aantal van 3.600 in België. Sinds de uitbraak van de coronapandemie raakten in Noorwegen - een land van ruim 5,3 miljoen inwoners - ruim 107.000 mensen besmet, met ‘slechts’ 708 overlijdens tot gevolg.

