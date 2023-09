VK en British Airways aangeklaagd om gijzelingszaak uit 1990

UPDATE Coupple­gers Niger: Frankrijk bereidt militaire interven­tie voor

De coupplegers die in juli de macht grepen in Niger, zeggen dat Frankrijk in de buurlanden van het West-Afrikaanse land troepen gereed houdt voor een militaire interventie. Frankrijk heeft militairen in verschillende Ecowas-lidstaten, het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen. Ecowas dreigde vorige maand herhaaldelijk militair te zullen ingrijpen in Niger, als de coupplegers geen afstand zouden doen van de macht.