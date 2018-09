Visser vindt spullen vermiste Arjen Kamphuis

Bijna uitgestor­ven blauwkeela­ra eindigt niet langer als hoofdtooi

11:00 Tjalle Boorsma (33) beheert in Bolivia een afgelegen natuurpark in de enige streek op aarde waar de blauwkeelara nog leeft. Op zoek naar de papegaai, die nog veel zeldzamer is dan de reuzenpanda, trok hij wekenlang te paard over de onherbergzame savanne.