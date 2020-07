Virus is nog lang niet weg: recordaantal besmettingen in meerdere landen

Even leek het alsof het coronavirus op zijn retour was. In veel landen binnen en buiten Europa daalden zowel de sterftecijfers als het aantal ziekenhuisopnames gestaag en maatregelen werden beetje bij beetje versoepeld. Maar de cijfers van de afgelopen dagen drukken ons met de neus op de feiten: het virus is nog lang niet weg.

Gisteren meldde het RIVM dat afgelopen week het aantal bevestigde besmettingen in Nederland bijna was verdubbeld ten opzichte van een week eerder. Maar liefst 987 mensen testten positief op het coronavirus. In de eerste week van juli lag dit cijfer nog op 380. Het schept een verontrustend beeld en vergroot de angst voor de toch al zo gevreesde tweede golf.

We mogen steeds meer, met als gevolg dat mensen lakser lijken te worden. Verschillende brandhaardjes duiken op. Zo is er het café in Hillegom, waar 27 bezoekers besmet raakten en het stadje Goes in Zeeland, waar tientallen besmettingen werden vastgesteld na feestjes bij mensen thuis. Of het hoge aantal nieuwe besmettingen in ons land zal leiden tot nieuwe maatregelen, landelijk of regionaal, is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Nederland niet het enige land is dat kampt met wat lijkt op een opleving van het virus.

Begin van een tweede golf

Alleen vandaag al meldden Australië, Israël en Hongkong een recordaantal besmettingen sinds het begin van de crisis. Melbourne is in lockdown, in Israël dreigen nieuwe strenge maatregelen als de grens van 2000 nieuwe besmettingen wordt overschreden (vandaag werden er 1977 gemeld) en de mondkapjesplicht in Hongkong wordt weer aangescherpt.

Maar ook dichterbij, in landen als België, Frankrijk en Spanje, groeien de zorgen over de opleving van het virus. In de Spaanse regio Catalonië verdrievoudigde het aantal besmettingen in een week tijd en ook in Frankrijk lijkt het virus steeds meer om zich heen te grijpen, ook in de vakantiegebieden.

Volgens een Belgische statisticus staat het land aan het begin van een tweede golf, die nog heftiger zal worden dan de eerste als er niet wordt ingegrepen. De stad Antwerpen heeft een aantal coronamaatregelen verscherpt vanwege het stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Er geldt vanaf zaterdag een mondkapjesplicht voor alle markten. Bij verplaatsingen in de horeca, bijvoorbeeld om in een café naar het toilet te gaan, moeten klanten een mondmaskertje op. Horecazaken krijgen een registratieplicht van hun bezoekers. Samenkomen met meer dan tien personen buiten gezinsverband of wanneer de afstandsregels niet gerespecteerd worden, is niet meer toegestaan.

Versoepelingen terugdraaien

Ook de Oostenrijkse regering ziet zich genoodzaakt een deel van de versoepelingen van de coronamaatregelen weer terug te draaien, omdat het aantal besmettingen stijgt. Het dragen van een mondkapje in een winkel, bank of postkantoor wordt vanaf vrijdag weer verplicht.

Oostenrijk nam als een van de eerste Europese landen drastische maatregelen tegen de corona-uitbraak. Daardoor kon het ook als een van de eersten die beperkingen deels weer opheffen. Inmiddels zijn er weer dagen dat meer dan honderd personen een infectie oplopen.

Wake-up call

Het RIVM vindt de forse groei van het aantal coronabesmettingen ‘verontrustend’. Dat het aantal weer oploopt, noemt hoogleraar gezondheidscommunicatie Bas van den Putte van de UvA zelfs een wake-upcall. Hij vindt het tijd dat de overheid weer actief gaat communiceren, met name over het belang van anderhalve meter afstand. “En geef ook aan hoe je daarmee om moet gaan als je dat moeilijk vindt.’’

Ruim 15 miljoen coronabesmettingen Wereldwijd zijn sinds het begin van de corona-uitbraak ruim 15 miljoen besmettingen geteld. Van de personen die geïnfecteerd raakten, zijn er ruim 619.000 overleden. Meer dan 9,1 miljoen zijn er weer hersteld. Dat blijkt uit gegevens van de Amerikaanse website Worldometer, die alle beschikbare cijfers optelt. De Verenigde Staten zijn al een tijdje het zwaarst getroffen land met ongeveer 145.000 coronadoden en ruim 4 miljoen besmettingen. In Nederland zijn iets meer dan 52.000 infecties en 6136 doden geregistreerd.