De stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland lijkt mee te vallen, nu er maar vijf nieuwe gevallen in één dag bijkwamen. Viroloog Ab Osterhaus noemt dit ‘hoopgevend’ nieuws.

Het aantal besmettingen steeg vandaag van 18 naar 23. Bijna alle personen bij wie het coronavirus is vastgesteld zijn reizigers afkomstig uit Noord-Italië of zijn gezinscontacten van een eerdere patiënt. En dat is gunstig, zegt Osterhaus. ,,Wanneer de bron bekend is, kunnen we actief contactpersonen opsporen en de zaak beheersen. Misschien kunnen we zelfs deze uitbraak onder controle krijgen.”

Hij had meer nieuwe besmettingen verwacht, zeker nadat het RIVM de richtlijnen vorige week verschillende keren aanscherpte. Zo worden er in verschillende ziekenhuizen nu ook patiënten getest die onverklaarbare longproblemen hebben, maar ook patiënten met milde klachten – hoesten, kortademigheid – die in een risicogebied zoals Noord-Italië zijn geweest. ,,Er wordt dus meer gemonitord, waardoor ik een hoger aantal besmettingen had verwacht. Zes is niet veel, en dat is hoopgevend.”

Maar de viroloog wil zeker niet te vroeg juichen. ,,We mogen ons nog niet rijk rekenen. Van een aantal besmettingen weten we nog altijd de bron niet. Hierdoor weten we niet of het virus breed verspreid is.” Er kan nog steeds een golf aan besmettingen komen. En die kan ook pas in de herfst komen, waarschuwt hij. ,,Met een beetje pech gaat het virus in de zomermaanden naar het zuidelijk halfrond en komt het weer terug wanneer het hier kouder wordt.” Volgens Osterhaus zijn de komende dagen bepalend voor het verloop van de coronauitbraak in ons land.