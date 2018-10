Virgin Galactic binnen enkele weken de ruimte in

Branson zegt dat de eerste ruimtereis heel dichtbij is. ,,We zullen binnen een paar weken, dus geen maanden, de ruimte in gaan'', aldus Branson tegenover CNBC. ,,En een paar maanden daarna, dus geen jaren, ga ik de ruimte in.''

Niet lang daarna zullen ook de eerste passagiers de ruimte in kunnen. ,,We hebben een paar heel spannende maanden in aantocht.'' Bij een test in 2014 stortte het ruimteschip van Virgin Galactic, SpaceShipTwo, neer. De testpiloot kwam daarbij om het leven. Eerder dit jaar voerde het bedrijf een supersonische testvlucht uit met SpaceShipTwo. Deze keer met succes.



Deze zomer was Branson in een exclusief interview met het AD ook al optimistisch over de planning van het in 2004 opgerichte Virgin Galactic. Hij dacht toen dat Virgins ruimteveer de VSS Unity nog dit jaar de ruimte in kon en anders begin 2019. Die planning gaat dus ruim gehaald worden.