Vijftig jaar na Apollo lanceert NASA raket naar de maan

Het was de vierde poging om aan de vlucht te beginnen. In augustus ging het vertrek niet door omdat het niet lukte een van de vier raketmotoren op de juiste temperatuur te krijgen. In september, in de aanloop naar de tweede poging, werd een lek ontdekt toen de brandstoftank werd gevuld met vloeibare waterstof. Daarna moest de raket ook nog een keer terug naar de hangar om te schuilen voor de zware orkaan Ian.

Vier astronauten naar de maan

De Verenigde Staten willen over een paar jaar weer mensen naar de maan en terug brengen, voor het eerst sinds 1972. Daarvoor is de krachtigste raket ooit gebouwd, het Space Launch System (SLS). Helemaal boven in die draagraket zit het nieuwe vaartuig dat naar de maan en terug moet: de Orion. Als generale repetitie moet een ruimtevaartuig zonder mensen aan boord de moeilijke oversteek maken. Die reis heen en terug duurt ongeveer anderhalve maand.

Het is de bedoeling dat het ruimtevaartuig na de lancering vanaf Kennedy Space Center bij Cape Canaveral ongeveer anderhalf uur lang rond de aarde vliegt, om dan gas te geven en te beginnen aan de oversteek naar de maan. Vijf tot zes weken later zou hij met een plons in de Grote Oceaan moeten terugkeren op aarde.

Rond 2024 moeten vier astronauten rond de maan en terug vliegen, met missie Artemis II. Op zijn vroegst in 2025, met de missie Artemis III, moeten mensen weer voet op de maan zetten.

Bij de vluchten naar de maan en terug zitten de astronauten voorin, in een Amerikaans deel. Het achterste deel, dat voor energie en voortstuwing zorgt, is door Europa ontwikkeld. De zonnepanelen die elektriciteit opwekken komen uit Leiden.