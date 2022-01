Vijftien jaar cel voor leider Vietnamese mensensmokkelaars

De rechtbank van Brugge zag de 45-jarige Vietnamees Vo Van Hong als de leider van een meedogenloze mensensmokkelorganisatie. In totaal stonden 23 mensen terecht in de zaak. Zeventien medeplichtigen kregen eveneens celstraffen variërend van één tot tien jaar.

De gruwelijke dood van de Vietnamese migranten, in oktober 2019, schokte de wereld. 39 mensen werd dood gevonden in het Britse graafschap Essex. Ze lagen in een koelwagen die vanuit Zeebrugge vertrokken was. Onder de slachtoffers waren drie minderjarigen. Allemaal kwamen ze door verstikking om het leven. Vorig jaar werden in Engeland al vier mensen vanwege de zaak veroordeeld tot lange straffen. Ook Vietnam moesten zeven medeplichten de cel in voor hun aandeel.

12.000 euro

De slachtoffers betaalden mensensmokkelaars gemiddeld ruim 12.000 euro voor hun reis, via Rusland naar Europa met als einddoel Groot-Brittannië. Voor de laatste oversteek - de meeste migranten was een baan beloofd in Groot-Brittannië, onder meer de horeca - kwam daar nog eens net zoveel geld bij. Het laatste stuk van de reis was door de Vietnamese bende uitbesteed aan een Iers transportbedrijf.

Vo Van Hong (45) wordt door het federaal parket gezien als de leider van de criminele organisatie. Hij werd bovendien gelinkt aan tientallen transporten die hem miljoenen opleverden. ‘Hong’ zorgde voor een soort smokkeldienstregeling tussen Vietnam, België en Engeland en bepaalde wie wanneer mocht vertrekken. Behalve vijftien jaar cel eiste het Belgische OM 920.000 euro boete. Bezittingen van Vo Van Hong ter waarde van bijna 2,3 miljoen euro werden in beslag genomen.

Drama

Een andere Vietnamees, N. Long (46), kreeg tien jaar 480.000 euro boete en zag bezit ter waarde van 380.000 euro in beslag genomen worden. Hij was direct betrokken bij de fatale reis naar Essex. Na het drama ging hij gewoon weer door met de lucratieve mensensmokkel.

Alle beklaagden zeiden niets te maken te hebben gehad met mensensmokkel. Vo Van Hong hield tevergeefs vol dat hij zelf slachtoffer was geweest toen hij naar Europa werd gesmokkeld. Volgens zijn advocaat Antoon Vandecasteele was hij door zijn beperkte talenkennis niet in staat geweest om een internationale bende te leiden.