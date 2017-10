Vijf oud-presidenten Verenigde Staten samen op het podium

Bij een benefietconcert voor de slachtoffers van de grote orkanen in College Station in Texas zijn de vijf laatste oud-presidenten samen op het podium verschenen. Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter, George H. W. Bush en zijn zoon George W. Bush hebben samen One America Appeal opgezet. Het concert maakt deel uit van dit initiatief dat tot nu toe 26 miljoen euro heeft opgeleverd.