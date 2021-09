Vijf mensen neergestoken in Italiaanse stad Rimini, dader zocht eerder asiel in Nederland

Opnieuw sneuvelt een abortuswet voor Hof Mexico

10 september Opnieuw sneuvelt een abortuswet in Mexico door een uitspraak van de hoogste rechter in het land. Het Hooggerechtshof stelt dat een wet die ‘het leven definieert als beginnend bij de conceptie’ ongrondwettelijk is. Het is de tweede overwinning in een week tijd voor voorvechters van vrouwen- en mensenrechten in het overwegend katholieke land met meer dan 127 miljoen inwoners.