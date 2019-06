Vijf gewonden bij botsing gigantisch cruiseschip op toeristenboot in Venetië

Door de aanvaring, die voor flink wat paniek zorgde op de kade, vielen enkele mensen in het water. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera zaten de vijf mensen die gewond raakten op de toeristenboot. De krant meldde dat er mogelijk een kabel was gebroken die werd gebruikt door een sleepboot om de MSC Opera door het stelsel van kanalen te manoeuvreren. Het incident gebeurde om half negen vanochtend in het Kanaal van Giudecca, een drukke vaarverbinding richting het San Marcoplein.

Op videobeelden is te zien dat het gigantische cruiseschip, van de rederij Mediterranean Shipping Company, niet meer lukt om tijdig te stoppen voordat het tegen de veel kleinere toeristenboot botst. Te zien is hoe omstanders in paniek wegrennen op de kade. Enkele mensen vielen in het water. In de toeristenboot zaten ongeveer 130 mensen. De MSC Opera is vijftien jaar oud en heeft plek voor bijna 2700 passagiers.

Te veel toeristen

Venetië is een zeer drukbezochte toeristenplaats, mede dankzij het grote aantal cruiseschepen dat hier dagelijks aanmeert. Om de grote stroom toeristen een halt toe te roepen vraagt de Noord-Italiaanse stad sinds kort entreegeld om te stad te bezoeken. De opbrengsten daarvan worden gebruikt om de straten en stegen schoon te houden. In 2017 bezochten in totaal zo’n 28 miljoen toeristen de dogestad en dat is volgens het stadsbestuur te veel.