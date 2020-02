Vijf gewonde wandelaars gered in Alaska na bezoek aan beroemde filmbus

De Italianen hadden de verlaten ‘Magic Bus’ bezocht waar begin jaren negentig de Amerikaanse reiziger en idealist Chris McCandles dood werd teruggevonden. McCandles bracht in 1992 een zomer in de wildernis in Alaska door en gebruikte daarbij een tientallen jaren geleden achtergelaten stadsbus als uitvalsbasis. Toen hij naar de bewoonde wereld wilde terugkeren, bleek de Teklanika-rivier echter te ver gestegen te zijn om nog over te steken, waardoor hij vast kwam te zitten. McCandles stierf uiteindelijk de hongerdood en werd pas maanden later gevonden. In 2007 kwam de film Into The Wild uit, gebaseerd op een boek over McCandles.