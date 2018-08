Vijf gevangenen in Arkansas dood door vervuilde drugs

Leidinggevenden van de gevangenis in Arkansas vermoeden dat synthetische marihuana de oorzaak van de sterfgevallen is. De instelling gaf geen informatie hoe de drugs binnen was gekomen. ,,We zouden niet verbaasd zijn als de lijkschouwer constateert dat ongeoorloofde drugs de doodsoorzaak zijn", zei Jim DePriest, de voorzitter van het ministerie in de staat Arkansas.



DePriest vermoedt dat er een verband tussen de sterfgevallen is. ,,Er is een intern onderzoek en de staatspolitie van Arkansas doet eveneens onderzoek."