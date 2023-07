Vijf doden na stortvloeden in noordoosten VS: zoektocht naar baby en 2-jarig zusje

In meerdere staten aan de oostkust ging ook het tornado-alarm af, en zondagmiddag werd het vliegverkeer op de drie grote luchthavens van de stad New York tijdelijk stilgelegd in verband met onweersbuien. Honderden vluchten werden geannuleerd. In New York en omliggende staten wordt zondag nog meer regen verwacht, in sommige regio’s kan de regenval oplopen tot 15 centimeter.

De gouverneur van New York adviseerde inwoners van de staat zondag zoveel mogelijk binnen te blijven, omdat er veel overstromingen worden verwacht. Het landelijke weerinstituut NWS waarschuwde bewoners van het noordoosten van de VS voor onbegaanbare wegen, tornado’s en modderstromen.

De hevigste stortvloeden vonden zaterdagnamiddag plaats in het plaatsje Upper Makefield, in de buurt van de stad Trenton en dicht bij de grens met de staat New Jersey. In 45 minuten viel er meer dan 180 millimeter regen, aldus de lokale brandweercommandant Tim Brewer. ,,In mijn 44 jaar lange carrière heb ik zoiets nog nooit meegemaakt”, zei hij op een persconferentie.

De slachtoffers werden in hun auto’s meegesleurd door het woeste water. Zeker elf auto’s werden meegevoerd. De twee vermiste kinderen zijn afkomstig uit Charleston (South Carolina) en waren met hun ouders en grootmoeder op familiebezoek. Ze waren zaterdag met hun ouders en grootmoeder onderweg naar een barbecue toen de auto waarin ze zaten vast kwam te zitten in het water.

De vader en zijn 4-jarige zoon wisten zich ,,miraculeus” te redden, zegt Brewer. De moeder en grootmoeder helaas niet. Ze werden met de twee andere kinderen meegesleurd door het water. De moeder en grootmoeder werden later levenloos gevonden. Naar de kinderen wordt massaal gezocht door zeker 150 reddingswerkers. ,,We blijven zoeken naar de twee kinderen. We geven niet op”, aldus Brewer. ,,We behandelen dit als een reddingsoperatie, maar we zijn er vrij zeker van dat we ons momenteel in de bergingsmodus bevinden”, zei de brandweercommandant verder over de overlevingskansen van de vermisten.