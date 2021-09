Vijf doden door schietpartij op Russische universiteit, schutter neergeschoten

De schutter zou volgens de universiteit zijn doodgeschoten. Volgens de gouverneur van de regio, Dmitry Makhonin, die ter plaatse is, wordt nu gekeken naar berichten over mogelijke handlangers, zegt hij tegen het Russische persbureau TASS. ,,Een van de aanvallers is uitgeschakeld en we checken nu informatie over mogelijke handlangers. Het kan zijn dat studenten door de angst dingen hoorden of zagen, want de schoten zijn gestopt.”