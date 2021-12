Vijf doden bij frontale botsing in Duitsland

Ruslandken­ner Kox (SP) wordt Parlements­voor­zit­ter in Straats­burg

Voor de derde keer sinds haar oprichting in 1949 krijgt de parlementaire assemblee van de Raad van Europa in Straatsburg een Nederlandse voorzitter: SP-Senator Tiny Kox (68). Kox wordt op 24 januari bij acclamatie gekozen en blijft daarna in principe twee jaar aan.

4 december