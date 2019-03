Vijf doden bij brand in Neurenbergse woning: vier kinderen omgekomen

De brand in de Duitse stad ontstond middenin de nacht, omstreeks drie uur. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond het huis al in lichterlaaie, melden Duitse media. Volgens omstanders zijn meerdere personen het huis uitgerend. Brandweerlieden troffen in de woning meerdere levenloze personen aan en probeerden hen nog te reanimeren. Voor vijf van hen kwam hulp te laat.



In het huis woonden negen mensen. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, zo verklaart een politiewoordvoerder. Vier aan de dood ontkomen bewoners zouden zwaargewond zijn. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. Ook de Duitse recherche stelt een onderzoek in. De schade aan de woning is groot. Het pand is naar verluidt niet meer bewoonbaar.