Vietnamese blogger krijgt 7 jaar cel voor 'opruiende berichten' na giframp

Weinig tolerant

Een andere persoon die tegen het gifschandaal had geprotesteerd, Nguyn Ngoc Nhu Quynh, ook bekend als Me Nam (Moeder Paddenstoel), kreeg eerder tien jaar cel. De advocaat die Quynh had verdedigd, Vo An Don, liet vandaag weten dat hij in de provincie Phu Yen van het tableau was geschrapt. Hij kan daardoor Quynh niet vertegenwoordigen in hoger beroep.



Vietnam heeft, nadat het land drie decennia geleden buitenlandse investeerders toeliet, een van de snelst groeiende economieën in Azië. De communistische regering is echter weinig tolerant voor actievoerders, wat regelmatig tot protest van internationale mensenrechtenorganisaties leidt. De Vietnamese overheid pareert de kritiek door te stellen dat alleen wetsovertreders worden gestraft.



De afgelopen 12 maanden arresteerde de politie 28 personen, die werden aangeklaagd voor overtredingen met betrekking tot de nationale veiligheid. ‘Vage interpretaties van de wet’, aldus Human Rights Watch. Meer dan 100 activisten zitten vast voor aan vrijheid van meningsuiting gerelateerde zaken, zoals omstreden uitspraken, samenkomsten en religie.