Vier vermoorde vrouwen in twee weken, Oostenrijk in shock

Het jaar is nog maar net begonnen, maar in Oostenrijk zijn al vier moorden gepleegd. Alle slachtoffers waren vrouwen. Allen werden ze in koelen bloede omgebracht. Het land is in shock.

Lokale nieuwssites tonen voor de vierde keer in twee weken beelden van een plek die met linten is afgezet door de politie. Agenten verzamelen opnieuw sporen omdat er een vrouw is vermoord. Gisternacht heeft een 21-jarige Spanjaard van Ethiopische afkomst in het treinstation van Wenen zijn 25-jarige zus doodgestoken. Het veiligheidspersoneel probeerde haar tevergeefs te reanimeren. De dader werd opgepakt. Zijn motief staat nog niet vast, maar er zou ruzie zijn ontstaan omdat de vrouw haar broer uit het drugsmilieu wilde halen.

Het is de vierde vrouw die in Oostenrijk sinds het begin van dit jaar is omgebracht. Zondag deed een Oostenrijkse moeder een gruwelijke ontdekking. Ze ontdekte het lichaam van haar vermiste dochter Manuela (16) onder een hoopje takken en bladeren in een stadspark in Wiener Neustadt op 40 kilometer van hoofdstad Wenen. De politie heeft ondertussen haar Syrische ex-vriend aangehouden wegens moord. De man heeft bekend dat hij haar heeft gewurgd.

Enkele dagen eerder, op 8 januari, werd een 40-jarige vrouw doodgestoken door haar 37-jarige echtgenoot in Amstetten. De Oostenrijker met Turkse roots was de autoriteiten al meermaals opgevallen, omdat hij telkens weer mensen tot de islam wilde bekeren. In het openbaar beschimpte hij rokende vrouwen. Op kerstmarkten griste hij glazen alcohol uit de handen van bezoekers omdat het niet verenigbaar zou zijn met de islam.

Onder de loep

Een dag eerder stak een 42-jarige Oostenrijker zijn ex-partner dood in Krumbach nadat hij al meerdere malen bedreigingen tegen haar had geuit. ,,Geweld tegen vrouwen bestaat in elke samenleving. Het komt vooral voor als mannen een zeer patriarchale kijk hebben op hun relatie”, legt sociologe Birgitt Haller van het Instituut voor Conflictonderzoek in Wenen uit.

Ze onderzoekt geweld tegen vrouwen in Oostenrijk en heeft gevallen onder de loep genomen waarbij vrouwen werden vermoord door hun partner of ex-partner waarna de daders vervolgens werden veroordeeld. Over een periode van drie jaar (2008 tot 2010) ging het om 39 gevallen. Maar het geweld tegen vrouwen lijkt toe te nemen.