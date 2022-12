Vier kinderen in kritieke toestand uit bevroren meer in Engeland gered

Volgens getuigen waren de kinderen op het ijs van een bevroren meer aan het spelen toen ze in het water vielen. De slachtoffers werden door de hulpdiensten uit het ijskoude water gehaald en onmiddellijk gereanimeerd. Ze zijn in kritieke toestand overgebracht naar twee verschillende ziekenhuizen in Birmingham. Over de leeftijd van de kinderen is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk hoe lang ze precies in het water hebben gelegen.