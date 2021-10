Vier doden bij ongeluk in centrum Gent, Franse Peugeot crasht in water

Voor moord veroordeel­de miljonair aange­klaagd voor doden vrouw in 1982

22 oktober De Amerikaanse miljonair Robert Durst (78) is aangeklaagd voor de dood van zijn voormalige vrouw, Kathleen McCormack, die in 1982 verdween. Donderdag werd de vastgoedmagnaat nog tot levenslang veroordeeld vanwege het doden van een vriendin, Susan Berman. Die moord bekende Durst per ongeluk in een HBO-documentaire, toen hij dacht dat de microfoons uit stonden.