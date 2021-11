Vicepresident Kamala Harris even eerste vrouwelijke president VS tijdens darmonderzoek Biden

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris neemt tijdelijk de functie van president Joe Biden over. Die laatste ondergaat momenteel een routinematig onderzoek van de dikke darm. Dat meldt het Witte Huis in een verklaring.

Harris is daarmee de eerste vrouw die – al is het maar voor even – de functie van president van de Verenigde Staten uitoefent. ,,De vicepresident zal werken vanuit haar kantoor in het Witte Huis”, aldus woordvoerster Jen Psaki.

Het Witte Huis liet weten dat Biden deze ochtend naar het Walter Reed Medical Center is vertrokken voor een routinematig gezondheidsonderzoek, waaronder dus ook een darmonderzoek. Dat houdt een volledige verdoving in en daarom worden zijn bevoegdheden tijdelijk aan Harris overgedragen. Het is het eerste routineonderzoek dat Biden ondergaat sinds hij president is.

25ste Amendement

Het 25ste Amendement in de Amerikaanse grondwet bepaalt dat een vicepresident de functie van de president mag overnemen in het geval dat die laatste niet geschikt wordt geacht om het ambt uit te oefenen. Harris is nog maar de derde vicepresident die tijdelijk het werk van de president moet overnemen. Zo moest vicepresident George H.W. Bush in 1985 de functie van toenmalig president Ronald Reagan voor acht uur overnemen. In 2002 en 2007 moest vicepresident Dick Cheney toenmalig president George W. Bush vervangen, beiden keren ongeveer twee uur lang. In alle drie gevallen onderging de president een darmonderzoek.

Eerder dit jaar beweerde de voormalige woordvoerster van ex-president Donald Trump, Stephanie Grisham, dat de voorganger van Biden in 2019 eveneens een colonoscopie onderging, maar de ingreep verzweeg om zo de macht niet te moeten overdragen aan toenmalig vicepresident Mike Pence.

