Verzet tegen kersttruck van Coca-Cola

Saudi-Arabië laat Hariri gaan en blijkt niet gediend van Duitse mening over crisis

8:50 De Libanese premier Saad Hariri heeft via Twitter laten weten dat hij in Saudi-Arabië op weg naar het vliegveld is. Volgens een lid van zijn partij keert Hariri niet rechtstreeks naar Libanon terug, maar reist hij vanuit Riyad eerst naar Frankrijk. Daar is hij onthaald door president Emmanuel Macron.