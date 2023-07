Verzekeraars ontvangen honderden schademeldingen na noodweer in Italië: ‘Uitzonderlijk’

Angela Looyé, woordvoerster van Eurocross, geeft aan dat ‘een aanzienlijk deel’ van de vijfhonderd schademeldingen die bij Eurocross binnenkwamen zodanig ernstig is dat terugrijden naar Nederland onmogelijk wordt. ,,Er zitten er ontzettend veel tussen die niet meer kunnen rijden.”

Looyé verwacht dat het nog weken gaat duren voor alle meldingen zijn afgehandeld. Zo zijn er op dit moment niet of nauwelijks bergers beschikbaar omdat die door de Italiaanse overheid ingezet worden om de snelwegen vrij te maken. De auto's die op campings staan, hebben minder prioriteit. ,,Het is een gigantische operatie”, aldus de woordvoerster. ,,Ook Eurocross heeft bergers die kant opgestuurd, maar dat zijn eigenlijk druppels op een gloeiende plaat. De capaciteit van een dergelijke omgang hebben we gewoon niet.” Veel gedupeerden vragen om vervangend vervoer. ,,Maar ook dat is op dit moment vrijwel niet te regelen.”

Alternatief vervoer

Om die reden adviseren verzekeraars als Eurocross en de ANWB gedupeerde klanten om te kijken of er alternatief vervoer naar huis mogelijk is, bijvoorbeeld met het vliegtuig of de trein. In sommige gevallen is het mogelijk om in het buitenland een spoedreparatie uit te laten voeren. ,,Maar op dit moment kun je je natuurlijk voorstellen dat de garages en schadereparateurs rondom het Gardameer bomvol zitten”, aldus Annelies Tichelaar, woordvoerster van de ANWB.

Tichelaar raadt vakantiegangers bij vragen vooral aan contact op te nemen met de verzekeraar. ,,Op basis van de dekking die je hebt, kunnen we samen kijken welke oplossingen er mogelijk zijn. We kijken daarbij ook naar urgentie: mensen die bijvoorbeeld komende vrijdag al naar huis rijden, krijgen voorrang op mensen die de auto niet zozeer direct nodig hebben.”

Uitzonderlijk

Ook Tichelaar verwacht gezien de omvang van het situatie dat het nog even gaat duren voor alle schade is afgehandeld. Verzekeraars en schadereparateurs staat de komende periode daarnaast nog een flinke uitdaging te wachten: in augustus gaan de Italianen op vakantie. ,,We doen er natuurlijk alles aan om het probleem binnen de mogelijkheden die er zijn zo snel mogelijk op te lossen. Maar we moeten ook realistisch zijn.” Een schadeprobleem op zo'n grote schaal is volgens de woordvoerster ‘uitzonderlijk’. ,,Dit hebben we in jaren niet zo ernstig meegemaakt.”