Verwoestende aanslag Somalië: 276 doden en 300 gewonden

Het dodental van de bomaanslag met een vrachtwagen in de Somalische hoofdstad Mogadishu is opgelopen tot minstens 276. Bij de aanslag, volgens de autoriteiten de grootste ooit in het Afrikaanse land, raakten zaterdagmiddag ook minstens 300 personen gewond.

Dat meldt het Somalische ministerie van Informatie in een verklaring. Het aantal dioden en gewonden kan volgens haar nog oplopen. ,,Er is nog steeds een nationale hulpverleningsoperatie aan de gang", zo luidt het. De gewonden zijn opgenomen in ziekenhuizen verspreid over de stad. Van de 276 doden werden 111 begraven door nabestaanden en de rest door de plaatselijke overheid. Bij moslims is het gebruikelijk om doden zo snel mogelijk ter aarde te bestellen, bij voorkeur voor de eerstvolgende zonsondergang.

Al Shabaab

Als alle slachtoffers zijn geborgen, wordt een dag van nationale rouw afgekondigd. Dan zal ook worden gebeden voor alle overledenen, zo meldt het ministerie.

De aanslag is nog niet opgeëist maar de Somalische autoriteiten wijzen met de vinger naar de streng-islamitische terreurgroep Al Shabaab. Die begon in 2003 als Extremistische Beweging van Strijdende Jongeren, is gelinkt aan Al Qaeda en pleegt regelmatig (zelfmoord)aanslagen in Mogadishu en omgeving.

Winkelwijk

De bomaanslag vond zaterdagmiddag plaats in een buurt met veel winkels en hotels in het district Hodan. Gebouwen en voertuigen in de buurt van de plek raakten zwaar beschadigd door de 'bijzonder krachtige' explosie. De straat lag bezaaid met verbrande en uit elkaar gereten lichamen.