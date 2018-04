Noodprocedure bij Eurocontrol: mogelijk tienduizend vluchten vertraagd

Computerproblemen bij Eurocontrol, de Europese luchtverkeersleiding in Brussel, zorgen mogelijk voor vertraging voor vele duizenden vluchten. Van de 29.500 vluchten die dinsdag in Europa worden verwacht, kan ongeveer de helft enige vertraging oplopen, laat de organisatie weten.

Doordat het vluchtmanagementsysteem is uitgevallen worden beperkingen opgelegd aan het vliegverkeer. Noodprocedures zijn in werking gesteld. Vliegtuigmaatschappijen moeten hun vluchtplannen opnieuw in te dienen. Onduidelijk is of er vluchten moeten worden geschrapt vanwege de storing.

Kort na de eerste melding liet de organisatie weten dat de oorzaak is ontdekt, maar dat het probleem naar verwachting pas laat in de avond is opgelost. De veiligheid is niet in gevaar, aldus Eurocontrol.

Schiphol