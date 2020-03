Verpleegster in tranen als ze geen eten kan kopen na dienst van 48 uur: ‘Stop met hamsteren’

foto's Zelfs New York is nu een slaapstad: griezelig leeg in ‘de stad die nooit slaapt’

8:15 De barkrukken liggen met de poten in de lucht op tafel, de roldeuren zijn dicht, de straten leeg. De Lower East Side, in het New Yorkse stadsdeel Manhattan, is een buurt waar het nachtleven normaal gesproken naadloos overgaat in de drukte van de dag. Nu doet de Mexicaanse taqueria aan Essex Street dienst als helverlicht baken in de duisternis. Binnen staat Ricardo Espinoza zich te vervelen achter de balie. Hij is gewend op dit uur, rond tienen in de avond, taco’s te beleggen voor de klanten van de bar twee pandjes verderop.