Verpleegkundige (23) in VS vriest dood in auto, familie woedend op hulpverlening

Met videoIn de Amerikaanse plaats Buffalo is een 23-jarige verpleegkundige overleden als gevolg van het extreme winterweer. De vrouw kwam in haar auto vast te zitten door een sneeuwstorm en stierf 18 uur later, vermoedelijk aan de gevolgen van onderkoeling. In haar laatste uren stuurde ze een video naar haar moeder en zussen, wat leidde tot een massale zoektocht. ,,Mijn kinderen en ik zijn woedend”, zegt de Amerikaanse Brown Steel tegen Amerikaanse media.

De sneeuwstormen die de VS de afgelopen dagen teisterden, hebben volgens NBC News minstens zestig mensenlevens gekost. De regio in en rond Buffalo, in de staat New York, is het zwaarst getroffen. Zeker 32 mensen in en rond de stad kwamen door de sneeuw en kou om het leven.

IJsberg

Eén van hen is de 23-jarige Andell Taylor. Zij zat van kerstavond tot en met eerste kerstdag opgesloten in haar auto. Andell bleef zelf kalm, zo valt op te maken uit WhatsAppberichten, en ze vertelde haar familie dat ze verwarming had en in haar auto zou slapen. In de tussentijd wachtte ze op de komst van de hulpdiensten, die ze via sms had gewaarschuwd.

Maar op een gegeven moment antwoordde Andell niet meer. De volgende dag kreeg haar familie slecht nieuws te horen via een onbekende vrouw. Die had de auto per toeval gevonden met hierin Andell die geen teken van leven meer gaf. De passant kwam via Facetime in contact met de familie en maakte zelfs beelden van de auto met hierin het lichaam van hun geliefde. Volgens de moeder van Andell leek haar dochter op ‘een ijsberg’.

Lijkschouwer

Brown Steel werd overmand door emoties toen ze besefte dat haar dochter was overleden. ,,Ik moest naar adem happen”, zegt ze tegen The Daily Mail. ,,Ze zag er ijskoud uit, mijn hart is gebroken.” Ondanks de omstandigheden buiten verzekerde de onbekende vrouw dat ze bij het lichaam van Andell zou blijven tot de politie zou komen. ,,Ze vertelde me: Ik blijf daar buiten met je kind. Ik zal haar niet verlaten.”

Uiteindelijk kwamen agenten ter plaatse, maar die konden niet veel betekenen omdat de lijkschouwer niet kwam opdagen. De voorbijganger bood vervolgens aan om het lichaam van Andell zelf te vervoeren. ,,Een onbekende moest haar wegbrengen”, verzucht de moeder van het slachtoffer. ,,. Zij en de politie legden haar lichaam in haar auto omdat de lijkschouwer nooit is gekomen.”

Ook de schoonmoeder van het slachtoffer reageert verbijsterd. Haar schoondochter zou nog leven als de hulpdiensten beter voorbereid waren op een storm als deze, stelt ze. ,,Er hadden waarschijnlijk zo veel levens kunnen worden gered als ze de avond ervoor een reisverbod hadden ingevoerd”, vertelt Laneesha Smith tegen The New York Post. Volgens haar had Andell meerdere keren tevergeefs de hulpdiensten gewaarschuwd. ,,Ze bleven haar maar vertellen dat ze zouden proberen haar te bereiken.”

Andell maakt beelden van de sneeuwstorm vanuit haar auto (l). Een dag later wordt haar auto teruggevonden (r).

Hevige sneeuwval

Amerikaanse autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen nog meer lichamen kunnen worden gevonden. Nog altijd valt er sneeuw in Buffalo, maar niet meer zo hevig als eerder. De Amerikaanse weerdienst (NWS) verwacht dat later deze week de dooi inzet en de temperaturen ruim boven het vriespunt komen. Meteoroloog Bob Oravec van de NWS zegt dat de temperatuur in de staat New York donderdag naar 8 graden stijgt en zaterdag zelfs op 12 graden uitkomt.

Door regen en smeltende sneeuw wordt zelfs gevreesd voor overstromingen. Reden dat de autoriteiten er alles aan doen om sneeuw weg te scheppen uit straten en in kiepwagens naar elders af te voeren. Gigantische sneeuwblazers worden ingezet om snelwegen, die nu nog onbegaanbaar zijn, weer vrij te maken. Voor Buffalo geldt nog steeds een reisverbod.

Gouverneur van New York, Kathy Hochul, noemt de storm die een spoor van verwoesting door een deel van haar staat trekt ‘de sneeuwstorm van de eeuw‘. Hochul waarschuwde dat het ‘nog veel te vroeg is om te zeggen dat het voorbij is’. De hulpdiensten konden lang niet overal op tijd zijn om mensen te redden, in sommige gevallen moesten de reddingswerkers zelf ook weer worden gered.

Buffalo in de Amerikaanse staat New York heeft de afgelopen dagen te maken gehad met een heftige sneeuwstorm: