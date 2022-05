Veroordeelde volgelinge van massamoordenaar Charles Manson mag worden vrijgelaten

Een volgelinge van de Amerikaanse massamoordenaar en sekteleider Charles Manson komt in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Een onderzoekscommissie heeft besloten dat de 74-jarige Patricia Krenwinkel aan alle criteria voldoet, schrijft de Los Angeles Times . Krenwinkel zit al sinds 1971 vast voor haar betrokkenheid bij de moord op de actrice Sharon Tate en zes anderen in 1969.

Charles Manson verzamelde in de jaren 60 een schare overwegend jonge vrouwelijke volgelingen om zich heen die bekend stond als de ‘Manson Family’. In de zomer van 1969 zette hij hen aan om het huis van Tate en haar man filmregisseur Roman Polanski te overvallen. Polanski was niet thuis, maar de zwangere Tate en vier gasten werden op gruwelijke wijze om het leven gebracht. In de rechtszaal bekende Krenwinkel later een van de slachtoffers 28 keer te hebben gestoken met een mes.

De volgende avond overvielen de sekteleden een andere woning, waar ze twee mensen vermoordden. Hier schreef Krenwinkel, die toen 21 was, met het bloed van een van de slachtoffers de woorden ‘Helter Skelter’ op een muur, een verwijzing naar het gelijknamige nummer van The Beatles. Manson wilde met de moorden een rassenoorlog ontketenen.

Manson, Krenwinkel en twee andere jonge vrouwen werden in 1971 ter dood veroordeeld voor de moorden. Een jaar later werden hun straffen omgezet in levenslang. Charles Manson overleed in 2017 in de gevangenis, 83 jaar oud.

Krenwinkel is volgens de Los Angeles Times de langst vastzittende vrouw in Californië. Het staat niet vast dat ze nu vrijkomt. Het besluit van de commissie moet worden beoordeeld door een hogere commissie. Daarna beslist de gouverneur van Californië, Gavin Newsom. Newsom heeft in het verleden verzoeken om vervroegde vrijlating van andere leden van de Manson Family afgewezen.

Volledig scherm Patricia Krenwinkel op een politiefoto uit 2020. © AP