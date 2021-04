'Vernederde' Mrs. Sri Lanka neemt juridische stappen: 'Ik ben helemaal niet gescheiden’

De finale van de jaarlijkse missverkiezing, die plaats had in The Nelum Pokuna Theater in hoofdstad Colombo, verliep aanvankelijk zonder problemen. Maar toen deelneemster Pushpika De Silva (35.000 volgers op Instagram) werd verkozen tot winnares, brak backstage grote paniek uit. De Silva zou een gescheiden vrouw zijn en dat ligt in het conservatieve en multireligieuze Sri Lanka nog altijd gevoelig. Ook zou het strikt tegen de regels zijn.