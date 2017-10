Vermoorde Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia: geliefd en gehaat

Galizia start haar carrière in 1987 in de traditionele journalistiek, als columnist bij de Sunday Times of Malta. Later gaat ze voor The Malta Independent schrijven. Naast haar werk begint ze in 2008 met de website ‘Running Commentary’. Op die plek schrijft ze op zeer scherpe toon over corrupte politici, die volgens haar verbonden zijn met lokale misdaadgroepen.



En ze was er goed in. Op een topdag wisten 400.000 lezers haar site te vinden, meer dan de oplage van alle kranten in Malta bij elkaar. Galizia nam geen blad voor de mond en kwam daardoor vaak in conflict met politici. Die wisten de weg naar de rechter te vinden. De blogster moest meer dan eens opdraven om zich te verdedigen in tegen haar aangespannen juridische procedures. Begin dit jaar spanden de Maltese minister van Economische Zaken en een beleidsmedewerker in totaal vier rechtszaken tegen haar aan omdat ze in een blogpost had geschreven over hun aanwezigheid in een bordeel tijdens een diplomatiek bezoek aan Duitsland. De rechter stelde Galizia in het ongelijk en haar bankrekening werd bevroren.