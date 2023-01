Vermoedelijke veiligheidschef van Islamitische Staat opgepakt in het Zuid-Hollandse Arkel

Dat laat het Openbaar Ministerie weten. De Syrische man vroeg in 2019 asiel aan in Nederland en vestigde zich een jaar later in Arkel, een dorp in de Alblasserwaard. Nadat er informatie was ontvangen over zijn verleden, zijn het Team Internationale Misdrijven (TIM) van de Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart.