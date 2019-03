Vermiste Blue vindt huis terug na reis van 2000 kilometer, maar baasje gooit deur dicht

De 22-jarige eigenaresse zei botweg geen tijd meer te hebben om met Blue te trainen en gooide figuurlijk de deur voor Blues hondenneus dicht. ,,Ze deed afstand van haar viervoeter, terwijl ik speciaal vakantie had opgenomen en meer dan 2000 kilometer had gereden om Blue met haar te herenigen’’, zegt de dierenvriend die liever anoniem blijft tegen Amerikaanse media.



,,Het was hartverscheurend.” De bazin zei dat als de vrijwilligster Blue bij haar zou achterlaten, het diertje toch weer zou weglopen. Op de manier was ze, naar eigen zeggen, al drie honden kwijtgeraakt. Voor de dierenliefhebster uit Michigan zat er weinig anders op dan Blue weer mee te nemen. ,,Het is een fantastische hond en ze is heel enthousiast, maar ik heb al vier honden en kan haar niet zelf opvangen.’’



In Michigan hangen potentiële eigenaars al aan de lijn bij de Humane Society van Midland County in Midland, zegt directeur Beth Wellman. Ook uit in andere staten is interesse in de guitige viervoeter, getuige de telefoontjes en e-mails uit Ohio, Illinois, Missouri en Arkansas. Sommige hondenliefhebbers uit Florida en Tennessee vroegen zelfs of Blue niet op de weg terug bij hen thuis afgezet kon worden.