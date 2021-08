Vermist meisje (1) overleeft drie nachten in Russisch woud: ‘Ze heeft beloofd nooit meer weg te lopen’

Merkel in nadagen kanselier­schap nog één keer naar Poetin

20 augustus Bondskanselier Angela Merkel brengt vrijdag in Moskou een bezoek aan de Russische president Vladimir Poetin. Ze spreken naar verwachting onder meer over Afghanistan en Belarus en over Oekraïne, waar Merkel vervolgens naartoe reist. Het is ook een soort afscheid, want Merkel houdt er komende maand na zestien jaar als bondskanselier mee op. Er is geen staatshoofd geweest dat ze zo vaak heeft ontmoet als de Duitssprekende Poetin, melden Duitse media. Er is ook niemand in zo’n hoge functie met wie ze zo vaak en zo lang heeft getelefoneerd.