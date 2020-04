Vermist jongetje (5) overleden nadat verdwaalde moeder hem verliet om hulp te zoeken

Na drie dagen intensief zoeken heeft de politie in een afgelegen bosgebied bij de plaats Ketchikan in Alaska het stoffelijk overschot aangetroffen van de 5-jarige Jaxson Brown. Het jongetje was door zijn moeder Jennifer Treat (36) achtergelaten, omdat ze in blinde paniek hulp ging zoeken nadat de twee tijdens een 13 kilometer lange wandeling verdwaald waren geraakt. Op weg naar de bewoonde wereld raakte Jaxson’s moeder gewond. Ze verdwaalde opnieuw en bleef langere tijd onvindbaar voor hulpdiensten.

Volgens de regionale politie Alaska State Troopers besloten de sinds april vorig jaar gescheiden moeder en haar zoontje een paar dagen geleden de zogenoemde Lunch Creek Trail, vlakbij hun woonplaats Ketchikan, te gaan wandelen. In een officieel statement wordt gemeld dat Jennifer en Jaxson gedesoriënteerd raakten en de uitgestippelde route niet meer konden terugvinden.

Omdat het jongetje te moe was om door te lopen, besloot de moeder hem even alleen te laten en hulp te gaan zoeken. ,,Door de haast die ze had om haar geparkeerde auto te bereiken, struikelde ze over een boomwortel en raakte ernstig gewond aan haar been”, aldus de politie. Pas een dag later werd de als vermist opgegeven en wanhopige moeder door de hulpdiensten aangetroffen waarna een zoekactie naar de verlaten Jaxson werd gestart.

Vriespunt

Uit de verklaring over het drama blijkt dat moeder en zoon overdag verdwaald raakten en noodgedwongen een nacht in de bossen moesten doorbrengen. Op dat moment was het in het natuurgebied een paar graden boven het vriespunt. Nadat de moeder was gevonden, werden twee helikopters en een zoekteam van twintig vrijwilligers ingezet om naar de spoorloze Jaxson te speuren. Uiteindelijk werd het ontzielde lichaam van het ventje aangetroffen in een moeilijk toegankelijk deel van de dicht begroeide heuvels rond Ketchikan.

Vermoedelijk is het jongetje overleden aan onderkoeling. Onderzoek moet uitwijzen wat de exacte doodsoorzaak is. Uit de verklaring van de politie blijkt dat er geen misdrijf in het spel is. Megan Peters, woordvoerder van de Alaska State Troopers, benadrukt in Amerikaanse media dat de dood van Jaxson ‘niet verdacht van aard lijkt te zijn’. Het wandelpad dat de twee liepen heeft als moeilijkheidsgraad ‘matig’. De trail heeft voor het overgrote deel een onverharde ondergrond en bestaat vooral uit modderige paden met op sommige delen een pak sneeuw dat tot aan taillehoogte reikt.