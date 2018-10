Verloofde van vermoorde journalist Khashoggi slaat uitnodiging Witte Huis af

Saoedi-Arabië ontkende aanvankelijk alle betrokkenheid bij de moord op de journalist, maar deze week sprak de Saoedische openbare aanklager toch van moord met voorbedachten rade. Trump gaf aan dat hij ‘niet tevreden’ is met de Saoedische uitleg over hun mogelijke betrokkenheid. Hij opperde de mogelijkheid van sancties voor het Arabische koninkrijk, maar beklemtoonde anderzijds ook de sterke band tussen beide landen. Volgens de president is het ook ‘mogelijk’ dat kroonprins Mohammed bin Salman niet op de hoogte was van de moord.

Khashoggi was een uitgesproken criticus van bin Salman, die in het land de scepter zwaait.

Tijdens het televisie-interview zei Cengiz dat ze spijt had dat ze haar vriend het consulaat had laten binnengaan. Als ze had geweten dat de ‘Saudische autoriteiten een complot smeedden’ om hem te vermoorden, had ze hem tegenhouden, zei ze. ,,Ik eis dat iedereen die bij deze wreedheden betrokken was, van de hoogste tot de laagste niveaus, voor het gerecht wordt gebracht”, vertelde ze tegen Habertürk TV.