Verliest de democratie wereldwijd almaar meer terrein? ‘Juist niet!’

Mensen voor wie het glas halfleeg is, hoeven niet lang om zich heen te kijken voor bevestiging: op veel plekken in de wereld is het op dit moment geen pretje. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft in haar jaarlijkse World Report, dat vandaag verschijnt, dan ook geen moeite om een overzicht te maken van alle ellende die we het afgelopen jaar links en rechts voorbij zagen komen. Het lijstje brengt ons via bloedige aanvallen op leden van de oppositie in Rusland, China en Belarus naar militaire staatsgrepen in Myanmar, Soedan en Mali, plus dubieuze machtsoverdrachten in Tunesië en Tsjaad, uiteindelijk naar de hardnekkige aanwezigheid van autocratische leiders (heersers die jagen op zo veel mogelijk persoonlijke macht) in onder meer Hongarije, Polen, Brazilië en de Filipijnen.