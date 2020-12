Verlaten boot met 650 kilo cocaïne aangespoeld op eiland na tocht van 12.000 kilometer

Curaçao getroffen door reeks ‘black-outs’

13 december Curaçao is deze week getroffen door een ongekende reeks stroomstoringen. Voor de derde keer in de afgelopen zes dagen viel de stroom zaterdag aan het begin van de avond (lokale tijd) op het hele eiland uit. Maandag was de stroom overdag acht uur lang weg, donderdag een uur of vier. Hoe lang de stroom zaterdag wegblijft is nog onduidelijk. Bovendien viel vrijdag de stroom voor vele uren uit op een deel van het eiland.