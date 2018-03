Verkrachtingsverdachten Antwerpen blijven vast

Gijzeling IS in Franse supermarkt: dader doodgeschoten

15:35 De gijzelnemer in een supermarkt in het Zuid-Franse dorp Trèbes, dicht bij Carcassonne, is doodgeschoten tijdens een interventie van de anti-terreurbrigade. De 26-jarige aanvaller had uitgeroepen te handelen namens de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Hij eiste de vrijlating van IS-terrorist Salah Abdeslam. Er zijn zeker drie doden gevallen en veertien gewonden waarvan er twee slecht aan toe zijn.