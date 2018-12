Verkrachte Andrea (27): ‘Denk nooit dat dit jou niet kan overkomen’

,,Ik had nooit gedacht dat dit mij zou overkomen. Ik ben sterk, slim en onafhankelijk. Niets van dat maakt uit als je overgeleverd bent aan een man die jou wil pijn doen.” Dit vertelt de Amerikaanse Andrea Sicignano (27) nadat zij na een nachtje stappen in Madrid ernstig werd mishandeld en verkracht. Om anderen te waarschuwen, doet zij nu haar verhaal.

Andrea, oorspronkelijk uit New York, verhuisde zo’n zes maanden geleden naar Madrid om een nieuw en spannend hoofdstuk in haar leven te starten. En dat was het ook. Tot twee weken geleden. De avond begon nog geweldig. Ze ging met een vriendin naar een flamencoshow en later wat drinken op café. Aangeschoten verloren ze elkaar ’s nachts uit het oog in een bar. Andrea ging alleen naar huis, maar nam de verkeerde bus. Ze eindigde in een eindstation in een onbekend deel van de stad.

,,Als allerlaatste stapte ik uit de bus”, vertelt ze op Facebook. ,,Ik ging op een bankje zitten om uit te vissen wat ik moest doen. Een man die mee op de bus had gezeten, zag dat ik verdwaald en van streek was. Hij ging naast me zitten en bood me hulp aan. Ik zat daar, verdwaald, om 4vieruur in de ochtend, geen enkele bus of tram reed nog. Ik had hulp nodig. En deze man verzekerde me dat hij me zou helpen thuis te komen.”



“Toen ik me begon te realiseren dat ik eigenlijk mogelijk in gevaar was, probeerde ik weg te gaan”, vervolgt ze. Maar het was te laat.

Volledig scherm © Andrea Sicignano Facebook

Bloed en duisternis

De ‘behulpzame man’ werd plots heel gewelddadig. ,,Hij begon me te slaan, ik vocht en stribbelde tegen”, doet Andrea haar verhaal. ,,Ik sloeg en vocht met alle kracht die ik had. En ik probeerde mijn telefoon te pakken. Hij schreeuwde in het Spaans: ‘Ik heb je telefoon, je kan niemand bellen’. Keer op keer sloeg hij me in mijn gezicht. Tot ik niet meer kon vechten, niet meer kon schreeuwen. Ik kon amper nog zien door het bloed in mijn ogen.”

Andrea was er zeker van dat de kerel haar zou doden. ,,Uiteindelijk sloot ik mijn ogen. Hopend dat hij zou stoppen met me te slaan, deed ik alsof ik dood was. En ik bad dat als ik mijn ogen weer zou opendoen, hij weg zou zijn. Ik weet niet hoeveel tijd er voorbijging voor ik mijn ogen weer opende. Maar toen ik het deed, was hij verdwenen. Hij had me verkracht.” Verblind door bloed en duisternis probeerde ze recht te krabbelen en zocht ze haar spullen bijeen. Ze scheurde haar legging toen ze die weer optrok.

En toen begon ze te lopen. ,,Op mijn blote voeten liep ik de straat op en schreeuwde ik de longen uit mijn lijf voor hulp. Als een gek stond ik te zwaaien. En toch reden drie of vier auto’s me gewoon voorbij. Eindelijk stopte er eentje. Ik liep ernaartoe, schreeuwend.” De autobestuurder belde de hulpdiensten en bleef bij Andrea tot de ambulance aankwam.

Het ziekenhuispersoneel nam de situatie serieus. De jonge vrouw kreeg meteen een MRI, een verkrachtingsonderzoek volgde. Haar ogen werden uitvoerig onderzocht, aangezien één oog zo gezwollen was dat het helemaal dicht zat. Haar neus bleek op vier plaatsen gebroken, over heel haar lichaam had ze blauwe plekken en schrammen.

Volledig scherm Andrea tijdens één van haar vorige reizen. © Andrea Sicignano Facebook

In zijn ogen

,,Deze afgelopen dagen zijn een waas van medische afspraken en een politieonderzoek”, zegt ze. Ze bedankt de politie voor hun inzet. ,,De politie van Madrid was echt ongelofelijk behulpzaam. Ze maakten van mijn zaak een topprioriteit. Samen met agenten ging ik terug naar de plaats waar het was gebeurd. Een forensisch team onderzocht alles voor DNA.” Andrea bekeek ook samen met het politieteam de bewakingsbeelden op de bus. De hele rit lang had de man haar zitten aankijken. Wachtend tot hij zijn slag kon slaan.

Haar verkrachter werd uiteindelijk redelijk snel gevonden. ,,Deze ochtend keek ik in de ogen van mijn aanvaller en haalde ik hem uit een line-up op het politiekantoor. Voorlopig zit hij achter tralies en daar zal hij blijven tot zijn proces”, aldus Andrea. Ze voelt nu vooral opluchting. ,,Hij had me kunnen doden. In mijn eigen bloed liet hij me achter in het donker, amper twintig stappen van een grote weg. Maar ik overleefde. Ik ben hier nog.”

Onafhankelijk

Nu wil ze andere vrouwen waarschuwen. ,,Ik had nooit gedacht dat dit mij ooit zou kunnen of zou overkomen. Ik reis al jaren alleen, in alle soorten landen en in ontelbare steden. Ik ben sterk, slim en onafhankelijk. Maar niets van dat maakt uit als je overgeleverd bent aan een man die jou wil pijn doen. Dit is echt. Dit is echt gebeurd, het gebeurt echt. En jammer genoeg zal het blijven gebeuren. Alsjeblieft, denk nooit dat dit jou niet kan overkomen. Het overkomt vrouwen de hele tijd. Of ze nu dronken zijn of nuchter, tijdens een gewone wandeling, zelfs als er bewaking is, ... Niemand van ons is onoverwinnelijk. Dat weet ik nu.”

Toch wil Andrea vooral sterk blijven. ,,Ik laat dit mijn spirit niet breken. Deze nacht definieert mij niet. Ik weiger deze man mijn onafhankelijkheid af te nemen. Maar ik ben wel veranderd. Ik zal nooit meer drinken tot een punt dat ik niet op mijn hoede ben. Hoe we dit kunnen vermijden? Dat kunnen wij, als vrouwen, niet. Het is aan de mannen, die echt moeten begrijpen wat het betekent om een vrouw te respecteren. Stoere kleedkamerpraat, vrouwen naroepen, een meisje vastpakken op de dansvloer. Het zijn die acties die iets veel groters kunnen worden. Vrouwen zijn geen objecten. We zijn er niet om genomen, gebruikt en weggegooid te worden.”

Kracht

Ze hoopt dat ze vrouwen kracht kan geven, niet ontmoedigen. “We kunnen niet in angst leven. We mogen het kwade niet laten winnen. Laat dit bericht je niet ontmoedigen, maar net kracht geven. Ik ben een gelukzak dat ik dit kan schrijven. En ik spreek in naam van al wie door deze hel ging en het niet kan vertellen. Dit verhaal had anders moeten aflopen. Er moet iets veranderen.”