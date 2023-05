Verkiezingen in door aardbeving verwoest Hatay: ‘Ze zijn onze doden vergeten’

Brandweer in actie Ondanks voorspeld noodweer gingen 120 scholieren de berg op, ouders woest: ‘Had fataal kunnen zijn’

Een groep van 140 Nederlandse scholieren en leraren is zondagmiddag in Girona in problemen gekomen, nadat ze tijdens een wandeling door noodweer werd overvallen. Tot onbegrip van ouders, omdat de Catalaanse weerdienst voor dit gebied een waarschuwing voor slecht weer had uitgevaardigd.